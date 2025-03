GZSZ-Star Anne Menden: Heftige Kritik an RTL! "Was ist los mit der Produktion"

"Wir gucken gerade 'Sommerhaus der Normalos' und ich muss ganz ehrlich sagen, unabhängig von den Reaktion der Teilnehmer bei dem Exit-Game! Was ist los mit der Produktion?", ärgert sich Anne ganz offen bei Instagram. "Spätestens, frühestens, direkt eigentlich ab dem Punkt, wo jemand sagt 'Asthma', hätte ich das Spiel unterbrochen und das Asthmaspray rübergegeben. Aber dann erstmal einfach weiterzumachen und da gar nicht groß drauf zu reagieren, und vor allem das Spiel auch laufen zu lassen, obwohl man sieht, dass einfach jemand am Boden liegt und sich gar nicht mehr groß bewegen kann, ist absolut kein fairer Sieg in dem Fall!"

Sie zieht ein klares Fazit: "Das war schon echt ne Nullnummer!" Und mit dieser Meinung steht sie sicher nicht alleine da ...