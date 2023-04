Heidi Klum: Bittere Entscheidung! "Sie hat es verdient"

Hat Heidi Klum die richtige Entscheidung getroffen? Wenn es nach vielen der "Germany's Next Topmodel"-Zuschauern geht, ja. In der letzten Folge "Germany's Next Topmodel" war es für Kandidatin Anya vorbei und sie musste die Model-Castingshow verlassen. Seit Wochen polarisierte die 19-Jährige mit ihrer Art nicht nur unter ihren Mitstreiterinnen, besonders auch bei den Zuschauern. Diese waren überhaupt nicht angetan von ihrem ichbezogenen Verhalten. Nach ihrem GNTM-Exit wurden nun erleichterte Stimmen laut.