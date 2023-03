Heidi Klum: Deutliche Ansage! Mischt Vater Günther Klum sich nun auch in Leni Klums Leben ein?

Es ist kein Geheimnis, dass Heidi Klums Vater Günther Klum hinter den Kulissen der Modelagentur "ONEeins fab Management" die Fäden zieht. In der Vergangenheit stellten sich jedoch viele "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerinnen gegen den Vater der Modelmama und verließen die Agentur wieder. Nicht einmal seine eigene Enkelin Leni Klum steht bei der Modelagentur ihres Großvaters unter Vertrag. Will dieser sich jetzt jedoch trotzdem in ihre Karriere einmischen?