Heidi Klum: Gemeine Klatsche von Barbara Schöneberger!

Samstagabend lief mal wieder eine neue Folge von "Denn sie wissen nicht, was passiert" über die TV-Bildschirme. In einem Spiel mussten Barbara und Günther Jauch Zitate der richtigen Biografie einer prominenten Person zuordnen. In einer Aussage ging es darum, ob die Person beschnitten ist oder nicht. Stammt der Satz aus Prinz Harrys Buch "Reserve" oder Bill Kaulitz' Biografie "Career Suicide"? Barbara und Günther tippten auf die richtige Antwort Harry. Einen kleinen Seitenhieb gegen den Kaulitz-Klum-Clan konnte sich die Moderatorin dann aber nicht verkneifen. "Wer wissen will, ob Bill und Tom Kaulitz beschnitten sind, braucht sich nur Heidi Klums Instagram-Storys anzuschauen", stichelte sie. Das Publikum klatsche und war sichtlich amüsiert. Ob Heidi darüber wohl auch so lachen kann? Fraglich...

