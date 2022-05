Heidi Klum: GNTM-Skandal! Jetzt packen diese Models die ganze Wahrheit aus

Weiter erzählt die 25-Jährige von einer ganz bestimmten Situation in der Show, die sie wohl nie vergessen wird:

"Als ich meinen Arm beim Casting verletzt habe, habe ich am Abend das Produktions Team gebeten mir einen Arzt zu holen, der Arzt kam in Wirklichkeit nach 3 Tagen, in der Sendung hieß es, dass ich mich für das angebliche Casting habe hinfallen lassen und ich danach noch getanzt habe, haben die natürlich rausgeschnitten. Die blauen Flecken die Heidi mir gegeben hat, als sie mich in den Pool geworfen hat oder mit Farbballons abgeworfen hat oder mich gezwungen hat mit 16 mich auszuziehen und alleine ins Bad mit einem Kameramann gesteckt (habe es damals verweigert, weil ich Angst hatte). Der Höhepunkt an dieser Show ist übrigens, dass man pro Folge 0€ verdeint. Ich habe mich nie dazu geäußert, diese Sendung ist genauso falsch wie die angebliche Model Mama und sollte schon lange abgesetzt werden. #Mobbing #Körperverletzung #Mißbrauch".

Doch damit nicht genug. Nathalie Volk hält nicht mehr zurück und es sprudelt aus ihr heraus:

"Heidi ist ein sehr falscher Mensch. Ich hatte blaue Flecken und geblutet wegen der Alten mit 16. Erzähl mal lieber wie GNTM illegal in den Staaten gedreht wird, für die angeblichen 'Jobs' die vor entscheiden werden, hat die Produktion uns bei der Einwanderung an der Grenze gesagt, dass wir lügen sollen somit zahlt die Produktion keine Steuern. Diese Show ist Körperverletzung und Mobbing an jungen Frauen und dafür wollen diese Unmenschen noch einen NDA."

Auweia. Bleibt abzuwarten, wie sich Heidi Klum und die Produktion von "Germany's Next Topmodel" zu diesen schweren Anschuldigungen äußern wird.

