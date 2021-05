Als sich Lijana Kaggwa 2020 für GNTM anmeldet, ahnte die Grundschullehramts-Studentin aus Kassel noch nichts von ihrem bitteren Schicksal. Woche für Woche beeindruckte die exotische Hessin Modelmama Heidi Klum mit ihrem Ehrgeiz und ihrer überragenden Leistung. Doch was Heidi lange entging, hinter den GNTM-Kulissen sorgte Lijana gemeinsam mit ihrer Freundin Larissa Neumann immer wieder für Streitereien, Neid und Eifersucht zwischen den Mädels. Die 23-Jährige spaltete die Gemüter und erntete in den sozialen Medien massenhaft Kritik. Das ging so weit, dass sich Lijana schließlich für den freiwilligen Ausstieg im Finale von „Germany’s Next Topmodel“ entschied! Ihr Ziel: Ein Zeichen gegen Mobbing setzen!