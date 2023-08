Heidi Klum: Nach dem Ehe-Aus - Wilde Partynacht mit Freundin Sofía Vergara

Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich Sofía und ihr Ehemann, Hollywood-Star Joe Manganiello, nach sieben gemeinsamen Jahren getrennt haben. "Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen", bestätigten die beiden in einem Statement, das dem amerikanischen Portal "Page Six" vorliegt. "Als zwei Menschen, die einander sehr lieben und füreinander sorgen, bitten wir höflich um Respekt für unsere Privatsphäre, während wir durch diese neue Phase unseres Lebens navigieren."

Klar, dass Heidi ihrer Freundin auch in schweren Zeiten zur Seite steht. Die beiden lernten sich bei "America's Got Talent" kennen und sind seitdem unzertrennlich. Auf Instagram veröffentlichte die Modelmama jetzt einige Videos von einem feuchtfröhlichen Mädelsabend in Los Angeles. In sexy Kleidern und High Heels stöckeln die beiden mit zwei weiteren Freundinnen über das Gras Richtung Sonnenuntergang. Sieht aus, als wenn Sofía - dank Heidi - den Trennungsschmerz für ein paar Stunden vergessen konnte.