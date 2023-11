Heino: Bittere Neuigkeiten von Hannelore!

Hannelore hat Gesundheitsprobleme. Das hat Ehemann Heino nun in einem Interview offenbart. Bei "MDR um 4" erzählt er davon, dass seine Gattin inzwischen auf seine Hilfe angewiesen ist: "Ja, die Pflege ist sehr wichtig. Aber jetzt bin ich dabei, die Hannelore zu pflegen. Die Hannelore hatte mal in den 70er Jahren einen Autounfall gehabt, und das macht sich jetzt bemerkbar. Sie kann nicht mehr so laufen wie früher, sie hat ihren Rollator. Aber jetzt muss ich auf die Hannelore aufpassen, das mache ich auch gerne." Wirklich rührende Worte von Heino!

Immerhin erfreut sich der Sänger selbst bester Gesundheit. Im Interview gegenüber "MDR" verrät er sein Geheimnis: "Das Geheimnis ist, weil ich immer gut behütet worden bin von meinem Team früher und jetzt die Hannelore. Und jetzt habe ich einen Manager, der halb so alt ist wie ich. Die betreuen mich schön. Und ich bin natürlich auch einer, der, wie soll ich sagen, auch danach lebt. Man muss abends nicht bis nachts in einer Spelunke rumhängen oder Dinge tun oder Dinge machen, die man mit 85 nicht macht oder mit 84. Ich lebe danach, ich lebe gesund, trinke ab und zu mal ein Gläschen Rotwein. Und, ja, ich passe schon auf meine Gesundheit auf." Hoffentlich bleibt das so!