Helene Fischer: "Ein paar haben es schon geahnt ..." - Endlich bestätigt sie die süßen News!

Helene erzählt außerdem in ihrem Video, wie sehr sie ihre Auszeit genossen hat – und das sieht man ihr auch deutlich an. Doch jetzt will sie wieder volle Fahrt aufnehmen. Ihr Versprechen an ihre Fans: "Es gibt in Zukunft wieder mehr von mir."

Da dürfen wir sehr gespannt sein. Ebenso aufregend wird es sein, welche Auftritte und Überraschungen die diesjährige "Helene Fischer Show" bereithält. Die Vorfreude ist jedenfalls groß, wenn Helene im Dezember wieder die Bühne betritt.