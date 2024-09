"Sommerhaus der Stars": Nach Nominierung – RTL schockt mit Entscheidung

Es war eine Änderung, die den meisten "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten übel aufstieß. In der neunten Staffel, die am Dienstag bei RTL gestartet ist und bereits vorab auf RTL+ zu sehen war, gibt es ausschließlich vegetarische Kost. Die Entscheidung gegen Fleisch sorgte vor allem bei Raúl Richter, Gloria Glumac und Sam Dylan für Frust. Nur ein Paar jubelte: Tessa Bergmeier und ihr Freund Jakob. Die beiden sind passionierte Veganer. In Folge 2, die jetzt bei RTL+ zu sehen ist, wird die Regeländerung der Tieraktivistin jetzt indirekt zum Verhängnis.

Achtung, Spoiler! Wer jetzt nicht wissen will, wie es in Folge 2 vom "Sommerhaus" weitergeht, die am 24. September, um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen ist, liest jetzt nicht weiter!