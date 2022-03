Helene Fischer: Einbruchs-Schock am Ammersee!

Denn statt sanftem Vogelgezwitscher hört man zuletzt immer häufiger das Heulen der Polizeisirenen in der beschaulichen Gegend. Wohlhabende Menschen haben sich hier niedergelassen. Das weckt Begehrlichkeiten – vor allem in der Unterwelt! Für Helene und ihren Thomas (37) muss das ein Albtraum sein. Denn die Einbrüche ereigneten sich in ihrer direkter Nachbarschaft. Erst vor wenigen Wochen gab es den letzten Vorfall: Die Täter gingen mit brachialer Gewalt vor, durchwühlten Schränke und Kommoden auf der Suche nach Beute. Das Haus wurde komplett verwüstet.

Schon im vergangenen Herbst drangen Diebe in ein Einfamilienhaus im Ort ein, erbeuteteten Geld und Schmuck im Wert von 15 000 Euro. Der schlimme Verdacht: Eine Einbrecherbande macht die Gegend unsicher. Kein Wunder also, dass Helene sich komplett abschottet. Mit Decken und Planen hat sie ihre Villa in einen blickdichten Bunker verwandelt. Denn die Täter sind weiterhin auf freiem Fuß. Nicht auszudenken, wenn sich die Ganoven im Schutze der Dunkelheit Zutritt zu ihrem Haus verschaffen wollten ...