Helene Fischer: "Finde ich ganz schlimm" - Jetzt manövriert sie sich ins Abseits

Helene hat sich mit dem Internet-Star Shirin David verbündet. Gemeinsam singen sie eine neue Version von Helenes Mega-Hit "Atemlos". Doch viele Anhänger freuen sich so gar nicht über die neue Version und ihre Duett-Partnerin.

"Ich bin echt enttäuscht und frage mich, ob Helene es nötig hat, einen solchen Hit mit so einer Person so zu verschandeln", "Finde ich ganz schlimm. Die Kombi ist so gar nicht meins", oder auch: "Ich vermisse die alte Helene, die es auch ohne viel Haut zu zeigen, schafft, ihre Fans zu begeistern", sind die Kommentare im Internet. Doch die alte Helene gibt es scheinbar nicht mehr. Ist das vielleicht auch der Einfluss von Shirin? Sie hat nämlich ihre Berühmtheit vor allem mit sehr freizügigen Fotos erlangt. Möchte Helene vielleicht ein neues Publikum für sich gewinnen? Sicher ist: Viele ihrer alten Fans vergrault Helene mit solchen Auftritten wie jüngst bei "Wetten, dass ..?".