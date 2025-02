Calantha Wollny: Einstweilige Verfügung! Gerichtstermin macht sie "unruhig und nervös"

Doch damit noch nicht genug, denn auch auf ihre Vorwürfe gegen Bruder Jeremy Pascal Wollny (27) kommt Calantha im Interview zu sprechen – und enthüllt dabei ein äußerst spannendes Detail!

Ihr gehe es heute nicht besonders gut, so Calantha in dem YouTube-Video mit dem Titel "Schwere Vorwürfe! Calantha Wollny packt aus und danach wird nichts mehr so sein wie vorher!", das am Morgen (4. Februar 2025) auf dem Kanal "Die Fernsehschatztruhe - Retro und Reality" erschienen ist. Der Grund: Sie müsse morgen vor Gericht erscheinen. Da das Video vermutlich schon vor einigen Tagen entstanden ist, könnte der Termin entweder schon in der Vergangenheit liegen oder heute stattfinden bzw. stattgefunden haben. Doch was wird dort verhandelt? "Es steht morgen ein Gerichtstermin an, weil eine Person aus meiner Familie – also die Person ist nicht direkt im Fernsehen mit dabei, sondern im Hintergrund – versucht mich vor Gericht zu zerren, also einstweilige Verfügung und und und, weil ich über die Person nicht mehr sprechen darf", erläutert Calantha. Die Person, die sie zur Rechenschaft ziehen wolle, sei schon seit rund zwölf Jahren nicht mehr in "Die Wollnys" zu sehen. Obwohl Calantha keinen Namen nennt, ist klar, auf wen sie sich bezieht ...

Calantha Wollny vor Gerichtstermin sichtlich angespannt

Sie sei sehr "unruhig und nervös", habe aus Anspannung sogar mit Kreislaufproblemen zu kämpfen, so Calantha Wollny weiter. Wie die Sache ausgeht, bleibt abzuwarten. Auf ein erneutes Update sollten sich Fans allerdings nicht verlassen, denn wenn das Gericht gegen die 24-Jährige entscheidet und ihre Aussagen für ungerechtfertigt und rufschädigend hält, könnte ihnen ein Riegel vorgeschoben werden. Es bleibt spannend.

