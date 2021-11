Helene Fischer: Ihr doppeltes Baby-Glück lässt sie strahlen!

Das doppelte Baby-Glück macht die einst zerstrittenen Mädels zu Verbündeten. Die beiden werdenden Mütter sind nun Schicksalsgenossinnen, die all die geheimen Ängste und Sorgen um ihre ungeborenen Babys miteinander teilen können. Und: Helene profitiert von den Erfahrungen ihrer Schwester, die bereits zwei Kinder hat.

Sie und Erika waren sich nicht immer so nah. "Wir verstehen uns sehr gut, auch wenn wir das, als wir klein waren, nie für möglich gehalten hätten", gestand Helene in einem Interview laut "Freizeitwoche": "Wir haben uns oft gezankt. Irgendwann kam der Punkt, an dem sich das Verhältnis völlig wandelte. Heute sind wir die besten Freundinnen." Ihren Song "Du hast mich stark gemacht" widmete sie ihrer Schwester.

Doch Erika, die heute als Wirtschaftsjuristin arbeitet, war darüber hinaus auch für Helenes Karriere wichtig. Sie legte sogar den Grundstein: Nach der Schule schaltete sie regelmäßig die Musikanlage an, um ihrer jüngeren Schwester internationale Pop-Songs vorzuspielen. Und beide Mädchen sangen dann aus voller Kehle mit. Für die kleine Helene, sonst ein eher zurückhaltendes Kind, war dieser Moment des Aus-sich-Herausgehens die Initialzündung für ihren Traum, Sängerin zu werden. Nun steht ihr Erika mit Rat und Tat wieder zur Seite – bei ihrem Traum, Mama zu sein. Ob beide Babys später zueinander so ein tolles Verhältnis wie das ihrer Mütter haben werden? Das wäre wunderbar!