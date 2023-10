Helene Fischer & Thomas Seitel: Schlüpfriges Video! Die Fans sind sprachlos

Nach ihrem letzten Konzert in Frankfurt strahlte Helene bis über beide Ohren. Mit einem großen Blumenstrauß im Arm bedankte sie sich nicht nur beim Publikum, sondern auch bei ihren Tänzern. So weit, so gut. Doch dann zieht sie plötzlich etwas unter ihrem Kleid hervor, das sehr verdächtig nach einem Dildo aussieht! Glücklich ruft sie: "And guys, THIS is for you!" (Deutsch: Und Leute, DAS hier ist für euch!).

Für einen kurzen Moment wedelt Helene "das Ding" umher und genießt es, in die schockierten Gesichter ihrer Tänzer und ihres Partners Thomas Seitel zu schauen. Kurz darauf verschwindet der Gegenstand hinter ihrem Blumenstrauß und Helene dreht sich lächelnd zum Publikum.

Was es mit dem Dildo auf sich hat? Gute Frage! Vielleicht handel es sich einfach um einen kleinen Insider-Witz... oder hat Helene etwa eine Wette verloren?