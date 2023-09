Herzogin Meghan: Größenwahn! Nun will sie Kaiserin werden

Meghan könnte sich im Falle eines Falles auch an Matthias Schweighöfer wenden. Der erlebt in Amerika gerade einen kometenhaften Aufstieg. An wessen Brust wird sich die Herzogin wohl am Ende vor der Kamera schmiegen?

Wie man aus Los Angeles hört, möchte die Herzogin aber auch bei den historischen Kulissen und Kostümen mitreden. Und das wird sicher noch für Probleme sorgen, wenn die Tapete unbedingt zu ihrem Farb-Konzept passen soll…

Und ganz egal, was damals Mode war, Meghan will als Film-Sissi in erster Linie sexy aussehen. Da darf das märchenhafte Kleid mit der engen Taille und den bauschigen Unterröcken auch schon mal einen langen Schlitz haben…