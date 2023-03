Herzogin Meghan: Jetzt bricht ihr Lügengerüst zusammen!

Im letzten Jahr gab Herzogin Meghan zu, dass sie mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte: "Ich wollte mir Hilfe holen, aber das war mir nicht erlaubt" richtete sie damals den Finger auf die britische Königsfamilie. Doch nun wurden Stimmen laut, dass dies gar nicht der Fall gewesen sein soll. Die Biografin Catherine Meyer verriet in ihrem Buch "Charles III. – Mit dem Herzen eines Königs: Die Biografie" nun, dass der Frau von Prinz Harry doch Hilfe angeboten bekommen habe. Das will sie von zwei Quellen im Palast erfahren haben, die sagen: "Man nahm ihre Not sehr ernst".

Schon in der Vergangenheit wurde die Glaubhaftigkeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan in Frage gestellt. In seiner Biografie "Reserve" sorgte der Ex-Royal bereits mit seinen Erzählungen für Verwirrung, denn auch hier soll der Sohn von König Charles falsche Fakten über seine Vorfahren verbreitet haben. Was am Ende wirklich die Wahrheit ist, bleibt wohl erst einmal unklar.

