Herzogin Meghan: Jetzt sorgt sie bei der Krönung für Chaos

Wie ein Insider des Palasts dem "Ok! Magazine" verraten hat, soll eine Forderung von Herzogin Meghan nun für zusätzliche Komplikationen bei den Vorbereitungsarbeiten zur Krönung von König Charles führen. Die einstige "Suits"-Schauspielerin wolle demnach auch einen Platz auf dem Balkon, von dem die Königsfamilie dem Volk zuwinkt, einfordern. Jedoch wird diese Ehre für gewöhnlich nur aktiven Mitgleidern der britischen Königsfamilie zu Teil, was Prinz Harry und seine Frau nun ja nicht mehr sind. Der Insider berichtet weiter: "Der Palast versucht, die Gespräche so schnell wie möglich abzuwickeln, weil nicht alles auf den letzten Moment erledigt werden kann. Es könnte zu Chaos führen".

Schon alleine der Fakt, dass noch immer nicht geklärt ist, ob Herzogin Meghan und Prinz Harry überhaupt zur Krönung erscheinen werden, sorgt für Planung-Chaos. Ein weiterer Palast-Insider verrät: "Der Palast organisiert zwei Zeitpläne. Einen, an dem die Sussexes teilnehmen, und einen, an dem sie nicht teilnehmen". Zwar wäre es wohl allen Beteiligten am liebsten, wenn die beiden an der Feier teilnehmen, jedoch sorgen die Ex-Royals mit diesen Ansprüchen jetzt schon für Tohuwabohu.

