Herzogin Meghan & König Charles: SMS aufgetaucht! Begraben sie nun endlich das Kriegsbeil?

Wie Palast-Insider Omid Scobie nun in seinem neuen Buch "Endgame" öffentlich macht, soll Herzogin Meghan ihrem Schwiegervater König Charles regelmäßig Updates zu seinen Enkelkindern zukommen lassen. Dazu schickt die Ehefrau von Prinz Harry laut eines Interviews, was in "Mirror" erschienen ist, süße Schnappschüsse an das royale Oberhaupt von Großbritannien.

Zu seinem 75. Geburtstag soll König Charles von Harry und Meghan sogar eine Videobotschaft erhalten haben, in der die Kinder der beiden Aussteiger-Royals ein Ständchen geträllert haben. Eine Geste, die den Vater von Prinz Harry in Hochstimmung versetzte, wie ein Palast-Insider gegenüber dem "Telegraph" verraten hat. Ist damit endlich der Grundstein für eine Versöhnung gelegt? Das wird wohl die kommenden Wochen zeigen.

Und ob die Royals gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum verbringen, wird momentan noch gerätselt. Sicher würde sich König Charles freuen, das Weihnachtsfest gemeinsam mit seinem Sohn und den Enkelkindern zu begehen. Es wäre die perfekte Versöhnung - und ein kleines Weihnachtswunder...