Herzogin Meghan & Prinz Harry: Rührende Geste! Es bleibt kein Auge trocken

Herzogin Meghan und Prinz Harry unterstützen mit ihrer Archewell Foundation Schülerinnen in Nigeria. Auf ihrer offiziellen Webseite gaben die beiden Royals bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit der Wohltätigkeitsorganisation The GEANCO Foundation Schulmaterialien und Menstruationsprodukte an junge Frauen gespendet haben.

"Während Schüler auf der ganzen Welt in diesem Monat wieder zur Schule gingen, unterstützte die Archewell Foundation die Bildung und Gesundheit von Mädchen", heißt es in der entsprechenden Erklärung. Durch diese Unterstützung könnten nun 2.500 Mädchen über Menstruationsbeschwerden aufgeklärt werden. Damit würde auch grundsätzlich das Wohlergehen der jungen Frauen in den Schulen gefördert.