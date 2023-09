Ilka Bessin: Bittere Tränen bei "Grill den Henssler"!

Am Sonntagabend stand mal wieder Steffen Henssler am Herd. Neben dem TV-Star durfte auch Koch Johann Lafer ein Team zusammenstellen, das gegen Henssler antreten sollte. In den kulinarischen Kampf wurden Rapper Eko Fresh, Hundetrainer Martin Rütter und Comedian Ilka Bessin geschickt. Doch während bei den anderen Teammitgliedern in erster Linie Angstschweiß floss, vergoss die ehemalige "Cindy aus Marzahn"-Darstellerin reichlich Tränen...