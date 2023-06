"In aller Freundschaft": Stimme aus der Vergangenheit! Bedeutet das Dr. Hoffmanns Sachsenklink-Aus?

Im Gespräch mit Dr. Hoffmann wird seine einstige Kameradin dann ernst - "Ich hatte ein paar Ausfälle in den letzten Wochen…", lässt sie ihn wissen, woraufhin Kai nur erwidert: "Und was sagt der Truppenarzt?". Maxima gesteht ihm, dass sie sich von diesem auf keinen Fall untersuchen lassen möchte, da sie Angst habe, dann in den Innendienst versetzt zu werden - "Kai, du musst mich heimlich untersuchen." betont sie. Obwohl er sich dafür ganz schön Ärger einhandeln könnte, geht Dr. Hoffmann dem Wunsch seiner einstigen Kollegin nach. Die beiden kommen in Plauderlaune und schwelgen in Erinnerungen. Auch wenn Maxima sein neues Leben etwas langweilig findet, will Kai die Sachsenklinik eigentlich nicht wieder verlassen.

Oder etwa doch? Die Vorschau auf eine spätere Folge verrät nun, dass Maxima einen Plan verfolgt: "Neben ihrer Gesundheit fehlt ihr zudem ein Oberfeldarzt für einen Einsatz im Krisengebiet. Sie versucht, Kai den Job schmackhaft zu machen." Bleibt Dr. Hoffmann bei seiner Meinung, dass er zufrieden mit seinem Job als Oberarzt ist oder will er wieder zurück in seinen abenteuerreichen Job als Oberfeldarzt der Bundeswehr? Zuschauer dürfen wohl gespannt bleiben, ob er dieses Angebot in Erwägung ziehen wird...

