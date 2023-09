Iris Klein: Puff-Beichte! Jetzt kommt alles ans Licht

In der TV-Show "Volles Haus" erzählt Iris von ihrer Tätigkeit, bevor ihre Tochter in der Medienwelt Fuß fasste und gibt zu, zehn Jahre lang im Puff gearbeitet zu haben: "Ich habe dort genagelt", erzählt die 56-Jährige lachend. Das ist natürlich nur Spaß: Iris hat dort als Nageldesignerin gejobbt. "Ich habe tatsächlich den Job als Nageldesignerin gelernt und habe mich damals selbstständig gemacht", erklärt sie. Dabei waren Bordelle für einige Zeit Iris Anlaufstelle: "Ich bin dann in Bordelle gefahren und habe dort den Mädels im Backstage die Nägel und Füße gemacht.", verrät sie und erzählt, wie witzig die Zeit dort war: "Die Gesprächsthemen waren nicht wie beim Friseur über Essensreste kochen, sondern waren so richtig Kamasutra. Das war lustig", erinnert sich Iris zurück.