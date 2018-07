Ist Bill Kaulitz schwul? Er spricht über seine Sexualität

Seit ihren Durchbruch mit "Durch den Monsum" geschafft haben, interessieren sich die Fans der Band für eine Frage ganz besonders: Ist schwul? Jetzt äußert er sich zu seiner Sexualität.

Bill Kaulitz: Neuer Look!

Ist Bill Kaulitz schwul?

Wenn es um die sexuelle Orientierung geht, gibt es zumindest bei keine Fragen. Seit Woche n ist er überglücklich mit Heidi Klum zusammen. Die beiden knutschen und schmusen wie zwei verliebte Teenies. Doch so offen wie sich Tom zeigt, so verschlossen ist sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz, wenn es um Sexualtität geht.

Seit Tokio Hotel bekannt wurden, ist nichts über eine Beziehung bekannt. Während seine Bandkollegen sich verliebten und Gustav sogar schon Papa wurde, scheint Bill Kaulitz der ewige Single zu sein. Seit Jahren wird spekuliert, ob der Sänger schwul ist.

In der Tokio Hotel Doku "Hinter die Welt", spricht der Musiker endlich über das Thema.

Bill Kaulitz: "Ich kann mich da nicht so beschränken!"

"Das, was die Leute am verrücktesten macht, ist, dass sie nie genau wissen, mit wem geht Bill nach Hause. Und ich kann mich da nicht so beschränken. Ich will, dass das kein Thema ist", so Bill Kaulitz offen.

Ist Bill Kaulitz schwul? Die ganze Wahrheit!

Auch sein Bruder Tom Kaultiz greift das Thema auf. "Auf wen steht er denn jetzt eigentlich? [...] Wen muss ein Mann lieben? Was muss ein Mann anziehen? All solche Fragen gab es für Bill nicht", so der 28-Jährige.

Bill Kaulitz hat offenbar gar keine Lust auf ein Schubladendenken. Er möchte sich über solche Fragen nicht definieren. Und obwohl die Fans sicher auch gerne herausfinden würden, wie es um das Liebesleben von Bill steht, lieben sie mihn doch so wie er ist...