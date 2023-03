Jana Ina & Giovanni Zarrella: Eifersuchts-Drama! ER ist der neue Mann in ihrem Leben

Michael Bublé und Giovanni Zarrella lernten sich im letzten Jahr kennen, als der kanadische Sänger in der Giovanni Zarrella-Show zu Gast war. "Seitdem sind die beiden wirklich best friends", erzählt Jana Ina nun bei den Spa Awards 2023 in Kitzbühel gegenüber RTL. Während der Show soll es zwischen ihrem Ehemann und Michael Bublé wohl "einfach gematcht" haben, sagt Jana Ina weiter. So schlimm, dass Giovanni häufiger mit Michael telefoniere, als mit ihr, sagt die Moderatorin lachend.

Doch das ist kein Grund zur Eifersucht, denn auch Jana Ina ist ein großer Fan des Sängers: "Michael Bublé ist einer der bodenständigsten Menschen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe. Ein echter Familienmensch, ganz toll."

