Jasmin Tawil: Neuanfang! Versöhnung mit dem Papa

Erst im März wurde Jasmin Tawil in Costa Rica festgenommen, u. a. wegen Einbruchs und Diebstahls. Nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie wurde sie schließlich nach Deutschland abgeschoben. Das Schlimmste: Sohn Ocean wurde ihr vor den Behörden weggenommen, kam in ein Kinderheim in Costa Rica. Jasmins Vater Michael Weber schaltete sich ein, wollte das Sorgerecht seines Enkels – und seine Tochter entmündigen lassen. "Ich will keinen Kontakt zu meinem Vater, es ist schlimm, wie er sich verhält", so Jasmin damals. Das Verhältnis zwischen Jasmin Tawil und ihrem Vater gilt allerdings seit Jahren als zerrüttet. Doch jetzt die überraschende Kehrtwende.

Vor Kurzem bekam Jasmin von den deutschen Behörden ihren Sohn zurück! Beide leben mittlerweile in Husum, wo sie eine Wohnung hat. Ein neues Management kümmert sich um ihre Karriere. Und Ocean durfte sogar seinen Opa kennenlernen! Sie sagt: "Mein Vater und ich hatten eine komplizierte Beziehung. Dass wir uns jetzt treffen, ist ein Neuanfang."

Aber wie ehrlich ist das gemeint? Für den kleinen Ocean wollen sie die Vergangenheit vergessen, sagt Jasmin. Ob ihnen das tatsächlich gelingt, wird aber erst die Zeit zeigen.