Wer denkt einer gesunden Seele könnte ein derartiges Psycho-Experiment nichts anhaben, der wird am Montagabend staunen. Auch dem sonst so stabilen und Extremsituationen erprobten Jenke geht es im Laufe der strengen Isolation immer schlechter. Fehlende Ablenkung, ausschließlich Fast Food und negative Nachrichten im TV machen ihm schwer zu schaffen. Er ist alleine mit seinen Gedanken, die sich irgendwann im Kreis drehen - und in die Vergangenheit wandern. So erinnert sich Jenke von Wilmsdorff an sein junges Ich. "Durch Isolation und dieses Gefühl der Einsamkeit fühlte ich mich in den Stubenarrest zurückversetzt, den ich als acht- oder neunjähriger Junge erlebte." Schon während der Isolation beginnt Jenke vor laufenden Kameras Selbstgespräch über seine eigene Kindheit zu führen.