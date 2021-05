Jenke von Wilmsdorff: Die bittere Wahrheit über Frau & Sohn

Er begleitete die Polizei von Ciudad Juarez durch die gefährlichste Stadt der Welt, berichtete von Ritualmorden in Uganda, tauchte mit einem weißen Hai oder besuchte Menschenfresser in Papua-Neuguinea, im Laufe seiner Karriere hat Jenke von Wilmsdorff nicht nur einmal sein Leben riskiert. Dabei wollte der Nachkomme einer Ur-Adelsfamilie, der 1965 in Bonn das Licht der Welt erblickt, eigentlich Schauspieler werden. Jenke absolvierte nach dem Abitur eine Schauspielausbildung in Düsseldorf und stand in den 90er Jahren für diverse deutsche Fernsehformate wie „Tatort“, „Die Kommissarin“ oder „Lindenstraße“ vor der Kamera.