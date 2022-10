Jennifer Lopez & Ben Affleck: Ehe-Krise nach nur 3 Monaten!

Jennifer ist total genervt

So soll es Jennifer unter anderem mächtig stinken, dass Ben raucht wie ein Schlot und dazu literweise Kaffee trinkt. Ist ja auch eine echt miefige Kombi, wegen der Jennifer ihrem Gatten bereits ein Knutsch-Verbot erteilt haben soll! "Eheglück? Eher Ehechaos", berichten gleich zwei Quellen beim US-Magazin "Radar Online". Und weiter: "Die Realität hat Einzug gehalten. Sie hasst Bens Zigaretten! Er hat versprochen aufzuhören, aber weil sie ihn so sehr nervt, raucht er mehr als je zuvor …"

Und auch sonst soll Jennifer so einiges gegen den Strich gehen. Zum Beispiel Bens Hang zum häuslichen Chaos! "Ben räumt nicht hinter sich auf, was Jennifer zutiefst irritiert", so ein Insider. Doch es gibt noch mehr zu meckern: Bens geliebter Schluffi-Look (Jeans und Holzfällerhemd) sorgt bei seiner modebewussten Gattin ebenso wenig für Begeisterung wie die Tatsache, dass Ben seine Freizeit am liebsten auf dem Sofa lümmelnd verbringt …

Auch Ben hat die Nase voll

Aber auch andersrum gibt es nur wenig Verständnis: "Ben wird sich wohl nie daran gewöhnen, dass Jennifer jeden Morgen um 5.30 Uhr aus dem Bett springt, um sich anderthalb Stunden im Gym abzurackern", ließ ein Kumpel des Schauspielers kürzlich durchsickern. Oje, das klingt alles nicht gerade harmonisch. Im Gegenteil, zwischendurch soll es hinter verschlossenen Türen sogar richtig laut werden! Jennifer sei mittlerweile dafür bekannt, „Ben anzuschreien und mit dem Finger auf ihn zu zeigen“, so der Insider. Und ergänzt: „Die Leute fragen sich schon, ob sie ihn für einen Hund hält …“ Kein Wunder, dass sich der Hollywood-Star ein bisschen veräppelt fühlt: „Vor der Hochzeit hat Jennifer eine Oscar-würdige Show abgeliefert. Sie gab vor, die perfekte, unbeschwerte, zukünftige Ehefrau zu sein. Ben wusste nicht, worauf er sich wirklich einlässt.“ Tja, jetzt weiß er’s. Bleibt nur noch die Frage, wie lange er das aushält …

