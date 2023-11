Jenny Frankhauser: "Er lügt einfach"! Nun entlarvt sie Peter Klein

"Ich finde es erschreckend, wie ein Mensch nach 20 Jahren jemandem so eiskalt gegenüber sitzen kann" beginnt Jenny Frankhauser ihre Instagram-Abrechnung mit Peter Klein. Sie will in ihrer Story mit seinen Lügen aufräumen und berichtet, was wirklich hinter verschlossenen Türen zwischen ihm und Ex Iris Klein abging. Dass Peter sich bei "Promi Big Brother" wieder in die Opferrolle stellt, geht für Jenny gar nicht: Wenn Peter bei "PBB" "erfährt, dass sie - oder weiß, er war ja da, ich kann das beurteilen - , dass sie das versucht hat, was sie erzählt hat, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat", die Rede scheint von dem vermeintlichen Selbstmordversuch von Iris Klein nach der Trennung zu sein, "und er sitzt da und sagt, er habe davon nichts mitbekommen, ist es einfach sch*** gelogen. Er war nämlich hier. Er ist nämlich hergekommen und hat alles von mir erfahren, was passiert ist, also er lügt einfach."