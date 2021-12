Jessica Paszka: Nackt-Offensive! Sie lässt alle Hüllen fallen

Schlabberlook und Augenringe - Fehlanzeige! Jessica Paszka setzt als erschöpfte Mama von Tochter Hailey-Su auf Eva-Kostüm statt Jogginghose. Ihr Verlobter Johannes Haller lichtete sie nun sehr freizügig schlafend ab und ihre Community kann ihren Augen bei so privaten Einblicken in das Schlafzimmer des Bachelorette-Traumpaar nicht trauen. Nicht nur der Papa ist aus dem Häuschen und kommentiert den Schnappschuss mit dem Wort "Mama" und einer reihe an Flammen-Emojis, auch andere Promi-Kollegen bleibt bei einer solchen sexy Offensive die Luft weg. Fernsehmoderatorin Marlene Lufen zum Beispiel schreibt: "Dat is aber ne hot mama, die da ratzt!". Da können wir nur zustimmen!

