Jimi Blue Ochsenknecht: Die ganze Wahrheit hinter seiner Pleite!

Nicht nur seine Ex Freundin Yeliz Koc polarisierte immer wieder mit schweren Vorwürfen gegen den ehemaligen "Wilde Kerle"-Star, auch in der Familien-Doku "Diese Ochsenknechts" wurde Jimi Blue Ochsenknechts Pleite-Drama thematisiert. Der Schauspieler hatte sich so sehr verschuldet, dass sogar das Finanzamt einschritt. Löwen-Mama Natascha Ochsenknecht klärt nun über die genauen Hintergründe auf.