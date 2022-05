Georgina Fleur: Alles Fake? Jetzt meldet sich Ex Kubilay zu Wort

Nachdem Georgina Fleur in ihrer Instagram Story behauptet hatte, ihr Ex Kubilay hätte ihr als Entschuldigung Blumen zum Muttertag geschickt und diese dann demonstrativ in den Müll warf, schaltet sich nun der Vater ihrer Tochter selbst ein. Kubi behauptet jetzt über seinen Instagram Kanal nämlich, dass er der ehemaligen Bachelor-Kandidatin nie Blumen geschickt haben will und fragt in seiner Story: "Weshalb wird schon wieder behauptet, ich hätte Blumen versendet?". Seiner Meinung nach hat Georgina das ganze Szenario selbst in die Wege geleitet, wie er nun gegenüber Promiflash erklärte. Er wirft der 32-Jährigen vor, das alles als reine Selbstinszenierung genutzt zu haben.

In seiner Instagram Story meldet er sich daraufhin noch einmal mit einem großen Strauß Blumen in der Hand aus Ibiza zu Wort und lässt verlauten: "Alles Gute zum Muttertag. Falls ich Blumen aussuche, dann die Richtigen." Was wohl seine Verflossene Georgina zu dieser Unterstellung zu sagen hat? Bislang äußerte sich die Neu-Mama nicht zu Kubilays Statement.

