Jürgen Drews: Dramatische Enthüllung! So geht es dem 78-Jährigen wirklich

Joelina ist auf dem besten Weg, in die Fußstapfen ihres erfolgreichen Vaters zu treten. Gerade hat sie das Duett "Wenn der Regen auf uns fällt" mit Lucas Cordalis aufgenommen. Klar, sie sich auch Tipps bei Jürgen holt. "Er hat grundsätzlich immer etwas zu ergänzen, was die Produktion angeht. Was die Bühne angeht, so hat er ja selbst oft nur improvisiert und war einfach spontan und er selbst. Das versuche ich ebenfalls, wenn auch es mir manchmal noch schwerfällt, weil ich oft zu viel nachdenke. Aber ich denke, je öfter ich auf der Bühne stehe, desto souveräner werde ich." Papa Jürgen platzt sicherlich fast vor Stolz!