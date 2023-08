Katy Karrenbauer: "Ich habe kein Leben mehr!"

Fast täglich besucht sie Papa Dieter in der Berliner Seniorenresidenz, auch um zu schauen, "dass er genügend trinkt", so Katy. Nicht nur die Organisation von Pflegekräften und die ständige Betreuung ihres Vaters zehren an ihren Nerven, sondern vor allem auch die Sorge um das Geld. Um alles finanzieren zu können, musste sie bereits ihr Elternhaus verkaufen! Eine Problematik, mit denen Millionen pflegende Angehörige in Deutschland zu kämpfen haben. Trotz der Belastung bleibt ihr ein Gedanke: "Ich bereue es keine Sekunde, auch wenn es mühsam und anstrengend ist", erzählte sie. "Ich will später noch in den Spiegel schauen können …"