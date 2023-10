Kerstin Ott: Stalker-Alarm! Sie hat große Angst

"Ich hatte schon mal einen Fan, der herausgefunden hat, wo ich wohne", verriet sie kürzlich in einer NDR-Talkshow. Plötzlich stand der ungebetene Besucher abends vor ihrem beschaulichen Haus in der Nähe ihres schleswig- holsteinischen Heimatortes und wollte sich Zutritt verschaffen. "Mit dem Fuß in der Tür", betonte sie. Was für ein Schock! "Da fragt man sich, was bei denen los ist", erzählte Kerstin wütend.

Allein die Vorstellung, dass jemand im Dunkeln über das Grundstück schleicht, treibt ihr noch immer den Angstschweiß auf die Stirn. Wie sicher ist ihr Zuhause noch und wie kann sie ihre Frau Karolina und die beiden Kinder in Zukunft schützen? "Hier in Norddeutschland kann ich mein Leben ganz normal leben", schwärmte sie noch vor einiger Zeit. Und genau für dieses Gefühl und für die Sicherheit ihrer Lieben will sie kämpfen. Denn einschüchtern lässt sich die taffe Musikerin nicht…