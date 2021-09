Martina Hill: Mann oder Partnerin - Ist die Komikerin verheiratet?

Dass das Thema Nachwuchs jedoch durchaus eine Rolle in ihrem Privatleben spielt, stellte sie 2012 in einem Interview mit "Express" klar. Damals sprach Martina Hill offen und ehrlich über ihren Kinderwunsch und ihre tickende biologische Uhr: „Ich möchte gerne irgendwann Kinder. Ich weiß, die Uhr macht ticktack, ticktack... is' aber grade nicht in Planung...“, plauderte die damals 38-Jährige aus dem Nähkästchen. Neun Jahre später schiebt Martina Hill noch immer keinen Kinderwagen vor sich her und ist auch nicht auf Spielplätzen in Berlin-Wedding anzutreffen. Doch wie unlängst bekannt ist, ist die "Knallerfrau" eine gnadenlos gute Schauspielerin! Also wer weiß, ob Martina Hill ihren Mann und ihre Kinder schlichtweg hinter der Bühne verbirgt..

