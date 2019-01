Lena Meyer-Landrut: DAS ist der Trennungsgrund

Reddit this

Acht Jahre lang waren und Max Helldorf ein Paar. Dann war plötzlich Schluss. Doch was ist passiert?

Lena Meyer-Landrut: Trennung von ihrem Freund!

Lena Meyer-Landrut: Ist das der Trennungsgrund?

Am 14. Januar bestätigte Lena Meyer-Landrut die traurige Wahrheit: Sie ist wieder Single. "Bevor es [...] anderweitig nach außen getragen wird, möchte ich euch hier kurz mitteilen, dass Max und ich nicht mehr zusammen sind. Ich bin für die letzten 8 Jahre unglaublich dankbar und freue mich all das mit in eine neue Zukunft nehmen zu können", schreib sie damals bei . Über den Grund für das Liebes-Aus schwieg sie.

Den verrät dafür ein Bekannter gegenüber "Bunte". "Max hat bis zum Schluss geglaubt, dass es noch mal was werden könnte, aber von ihrer Seite aus war die Beziehung beendet, die Liebe ist einfach eingeschlafen", behauptet dieser. Ob das wirklich stimmt?

Lena Meyer-Landrut schaut nach vorne

Lena Meyer-Landrut und Max Helldorf waren acht Jahre lang ein Traumpaar. Doch es sollte einfach nicht für immer sein. Die Sängerin lässt ihren Kopf aber nicht hängen. Sie stürzt sich in die Arbeit und blickt nach vorne. Die beste Medizin gegen Herzschmerz...