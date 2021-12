Leni Klum: Das lief wirklich hinter den Kulissen ab!

Aber was genau bedarf denn bei dieser Show Improvisation? Leni Klum wurde die Ehre zu teil, bei ihrem Laufsteg-Debüt direkt mit einer mit Svarowski-Steinen verzierten Krone auf dem Kopf über den Laufsteg zu stolzieren. Doch genau, diese war das einzige was Leni hinter den Kulissen verrückt machte. Nicht die ungewöhnliche Location, der erste öffentliche Laufstegauftritt oder die hohe Hollywoodstar-Dichte im Publikum mit unter Jennifer Lopez, Sean Combs, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Christian Bale oder Helen Mirren, nein, die Krone war es, was sie vor ihrem Walk am meisten beschäftigte. Jetzt packte sie aus, zu welchen Mitteln sie deswegen griff: "Ich hatte Angst, dass sie runterfallen würde, also haben sie sie mir letztendlich ins Haar genäht." Improvisation vom feinsten - man muss sich auch als Nachwuchsmodel einfach nur zu helfen wissen. Am Ende haben sich ihre Mühen ebenfalls ausgezahlt und sie lief wie ein Profi für das berühmte Designer-Label!

In Situationen, wie dieser, immer an Lenis Seite? Bill Kaulitz! Der Zwillingsbruder von Heidis Mann Tom Kaulitz ist Leni Klum eine große Stütze. Mehr dazu im Video: