"Let's Dance": Pulverfass! Hinter den Kulissen fliegen die Fetzen

Ärger hinter den Kulissen

Eine weitere Zielscheibe: Victoria Swarovski. Die knappen Outfits der Moderatorin missfallen vielen "Let’s Dance"-Fans und sie ätzen: "Ich finde ihr Kleid wirklich geschmacklos." Auch ihre fachliche Kompetenz wird immer wieder angeprangert. "Ich glaube, ich habe genuschelt. Mike und Christina haben die 02", korrigierte sie sich neulich selbst in der Show – live im TV. Peinlich!

Da konnte selbst Moderationskollege Daniel Hartwich nur den Kopf schütteln. Und ob er weiter dabeibleibt? Unklar! Denn auch seinen "Dschungelcamp"-Job hängte er erst kürzlich an den Nagel. Der Vater von drei kleinen Kindern (zwischen 1 und 7 Jahre) will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Vielleicht zieht er nach elf Jahren "Let’s Dance" dort auch den Schlussstrich? Gut möglich!

Und selbst abseits des Parketts gibt es Ärger: Einige Kandidaten und Tänzer infizierten sich bisher schon mit dem Corona-Virus. Verantwortlich dafür sollen vor allem wilde Hotelpartys bis fünf Uhr morgens sein ... Bei weiteren Ausbrüchen müsste die Show im schlimmsten Fall bald pausieren – oder sogar ausfallen!

So oder so kann sich jetzt niemand mehr mit seiner Position in Sicherheit wiegen!

Krass! Das waren die größten "Let's Dance"-Skandale: