Lilly Becker & ihr Freund Thorsten Weck: So läuft es gerade bei den beiden wirklich!

Die Distanz zwischen Düsseldorf, der Heimat von Thorsten Weck, und Großbritannien, wo Lilly Becker heimisch ist, ist für das Paar kein Problem. Zumindest klang es am Anfang ihrer Beziehung nicht danach. Gegenüber "Bunte" ließ Lilly Becker in dieser Zeit durchsickern, dass sich ihr Lebensmittelpunkt nicht verschieben wird – vorerst: "Ich bleibe in London leben, mindestens bis Amadeus mit der Schule fertig ist. Das sind noch zwei Jahre." Nach Amadeus' Abschluss werde man weitersehen. Dennoch wäre sie für ihren Liebsten jetzt wieder öfter in Deutschland – "häufiger als früher sogar", gibt sie zu. Auch ihr Freund äußerte sich gegenüber "Bild" zu den Umständen ihrer Fernbeziehung: "Uns trennt zum Glück nur eine Flugstunde. Wir sehen uns im Monat achtmal, manchmal sogar öfter."

Ein Plan für ein gemeinsames Liebesnest steht jedoch bereits. Im Gespräch mit RTL ließ Lilly Becker Anfang 2024 durchsickern: "Wir reden ab und zu über Dubai. Weil wir lieben beide Dubai – das liegt in unseren Plänen, ja!" Konkretisiert haben sie diese Überlegungen jedoch noch nicht: "Wir gucken einfach, weil wir kennen Dubai nicht so gut, nur vom Urlaub", gibt die Mutter eines Sohnes zu. Der 2010 geborene Nachwuchs von Lilly und Boris Becker wird in der Entscheidungsfindung wohl auch noch ein Mitspracherecht haben, solang er noch zur Schule geht.