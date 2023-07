Loredana Wollny: Endlich ein Update nach dem Verschwinden!

Gestern Abend meldet sich Loredana endlich wieder bei ihren Fans. "Hallihallo ihr Lieben, ich hoffe, euch geht es gut und ihr hattet heute einen schönen Tag. Servet, ich und Aurelio waren heute seine Mama besuchen und sind schon wieder zu Hause", berichtete Loredana. "Ich habe schon Abendessen vorbereitet, weil Servet gleich arbeiten muss und ich noch gerne mit ihm essen wollte. Vielleicht fahr ich noch rüber zum Laden. Mal schauen." Bei Loredana ist also alles in bester Ordnung. Vielleicht hatte sie in letzter Zeit einfach zu viel um die Ohren, um sich regelmäßig bei ihren Followern zu melden. Die Wollnys haben kürzlich nämlich einen eigenen Klamotten-Laden in der Türkei eröffnet. Da wird sicherlich jede helfende Hand gebraucht.