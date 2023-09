Loredana Wollny & Servet: Trennung trotz Baby Aurelio!

Servet kommt aus der Türkei, Loredana wohnt offiziell in Deutschland. Um mitzureisen, braucht er jedes Mal eine Einreiseerlaubnis. "Servets erster Visumsantrag wurde leider abgelehnt!", erzählt Loredana. Silvia und Harald haben zwar einen Zweitwohnsitz in der Türkei, trotzdem sind sie und ihr Liebster oft getrennt. "Ich hoffe, dass wir irgendwann zusammenleben können", so die 19-Jährige. "Wir verbringen zwar viel Zeit zusammen, aber das ist halt immer nur so gebröckelt. Ich muss halt immer wieder nach Deutschland und der Kleine auch. Aber er kann halt nicht mitkommen. Ich kann nicht sagen: 'Komm, steig mit in den Flieger.'" Vor allem für wichtige Arzttermine will Loredana lieber mit Aurelio nach Deutschland reisen. Auch bei der Geburt konnte Servet nicht dabei sein.