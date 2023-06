Loredana Wollny: Zuckersüßer Baby-Post! Die Fans sind aus dem Häuschen

Kürzlich veröffentlichte Loredana ein Video, in dem sie mit ihrem kleinen Schatz tanzt und ihm einen dicken Schmatzer auf die Stirn gibt. Im Hintergrund läuft Ed Sheerans Song "Perfect". Klar, dass die süße Aufnahme für Begeisterung bei den Fans sorgt. "Oh so sweet", schwärmt einer Userin. Eine andere findet: "Das Video ist so toll!" Auch von der stolzen Oma Silvia gab es ein Like.