Obwohl der im deutschen Emmerich am Rhein geborene Robin Gosens noch nie einen Bundesliga-Rasen betreten hat, wird ihn spätestens nach der EM 2021 jeder deutsche Fußballfan auf dem Schirm haben. Und damit rückt auch seine langjährige Freundin Rabea Böhlke, die sich bislang eher im Schatten des Profisportlers versteckte, ins Rampenlicht. Knutschen auf der Tribüne? Fehlanzeige! Einzig bei Instagram präsentiert Robin Gosens seine hübsche Freundin ab und an stolz auf Pärchenfotos - meist bei Reisen in ferne Länder wie Mexiko, auf die Kanaren oder ins benachbarte Venedig.