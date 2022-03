Luke Mockridge: Bühnen-Comeback! So krass reagierten die Zuschauer

Eigentlich sollte es schon viel früher wieder losgehen, doch wie bei so vielem aktuell machte die aktuelle Corona-Pandemie dem ehemaligen Fernseh-Star einen Strich durch die Rechnung. Seine Auftaktshows der neuen Tour "A way back to Luckyland", die für Februar in Gütersloh, Olsberg, Osterholz-Scharmbeck und Cuxhaven geplant waren, mussten verschoben werden. Jedoch war es vergangen Donnerstag vor 250 Zuschauern in Hagen dann soweit - Luke Mockridge stand erstmals wieder auf der Bühne.