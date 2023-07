Maite Kelly: "Psychoterror" wegen ihrer Figur!

Doch damit ist jetzt Schluss! Sie möchte kein „glückliches Nilpferd“ mehr sein. Der Schlager-Star hat den überschüssigen Pfunden den Kampf angesagt und trainiert nun hart! „Das sieht man mir zwar nicht an, aber ich gehe dreimal die Woche laufen und ich achte tatsächlich sehr auf meine Ernährung“, erklärt sie. Angeblich möchte sie für ihre kommende Tournee fit sein. Aber steckt doch vielleicht mehr dahinter? Denn Figur-Druck und Bodyshaming ist auch im Schlagerbereich an der Tagesordnung. Fühlte sich die Sängerin zuletzt etwa von extrem fitten Kolleginnen wie Helene Fischer oder Vanessa Mai in die Enge getrieben?

Hoffentlich fällt sie dabei nicht wieder in alte Verhaltensmuster zurück. „Es gab Phasen, in denen ich mir eingebildet habe, dünn sein zu müssen“, gestand sie mal. „Ich habe entweder gar nichts oder zu viel gegessen. Gebracht hat es nichts, außer Psychoterror.“