Marc Terenzi & Jenny Elvers: Von wegen Trennung! Diese Bilder sprechen Bände...

Marc Terenzi kommentiert den Clip mit den Worten: "Sehr schön, sehr romantisch, schön hier over Berlin, as the sun geht runter." Auch Jenny scheint die romantische Stimmung sichtlich zu genießen und kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Da scheinen die Probleme der Vergangenheit wohl nun begraben zu sein. Auch Jenny äußerte sich bereits in ihrer Story mit eindeutigen Zeilen: "Eine Beziehung wächst an den grauen Tagen. Bunt kann jeder". Damit geben sie ihrer Liebe wohl doch noch einmal ein Chance.

