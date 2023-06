Markus Lanz: Er wurde eiskalt ersetzt

Sie galten als verlässliches Traumpaar der Fernsehlandschaft: Im Juli 2011 hatten Markus Lanz und seine bildschöne Angela in seiner Südtiroler Heimat geheiratet. 2014 und 2018 kamen die gemeinsamen Töchter zur Welt. Anfang dieses Jahres dann die Schocknachricht: Völlig überraschend gaben beide nach 15 Jahren Beziehung und zwölf Jahren Ehe das Liebes-Aus bekannt. Wie sich herausstellte gingen sie da schon seit Monaten getrennte Wege. Obwohl die Trennung nach Medienberichten nicht gerade harmonisch verlaufen sein soll, kümmerten die Ex-Partner sich weiterhin liebevoll gemeinsam um ihre Töchter. Während der TV-Moderator aktuell offiziell noch Single ist, kam jetzt heraus: Angela ist offenbar frisch verliebt! Ihr neuer Freund soll der Hamburger Fitnesstrainer und Rugby-Spieler Fritz Grobien sein: Anfang 30, gutaussehend, durchtrainiert. Und gut 20 Jahre jünger als Markus. Laut "Bild"-Zeitung besucht Angela ihren Neuen oft in dessen Wohnung im als eher alternativ geltenden Hamburger Stadtteil Altona. Auch beim Sport und beim Einkaufen werden Angela und Fritz regelmäßig zusammen gesichtet. Ob das junge Glück am Ego ihres Verflossenen nagt? Der erwarb jedenfalls kürzlich im schicken Eppendorf eine denkmalgeschützte Millionen-Villa. Wer da mit einziehen darf? Unklar. Doch wie es heißt, soll auch Markus bereits wieder auf dem Dating-Markt unterwegs sein. Wer weiß, vielleicht gibt es für ihn und Angela ja doch noch ein Happy End – nur eben mit neuen Partnern…

