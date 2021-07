Leon Goretzka

Er lüftet das Geheimnis um Freundin Mathea Fischer

Leon Goretzka ist der neue Star am Fußballhimmel – mit seinem EM-Tor gegen Ungarn katapultierte sich der Bayern-Star direkt in die Herzen der DFB-Fans. Nur seine Freundin will von all dem Ruhm nichts wissen. Die brünette Beauty versteckt sich lieber unter einer Cap! Wer ist Mathea Fischer wirklich und woher kennt sich das Paar?